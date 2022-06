13 Es brennt in Stuttgart-Hedelfingen am Samstagnachmittag Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

In Stuttgart ist am Samstagmittag auf einem Firmengelände ein Feuer ausgebrochen. Eine größere Menge Restmüll ist in Brand geraten.















In Stuttgart-Hedelfingen ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei brennt es auf dem Gelände einer Recycling-Firma am Westkai direkt neben der B10. Am Nachmittag war eine deutlich erkennbare schwarze Rauchwolke über der Stadt zu sehen.

Nach Angaben der Stuttgarter Feuerwehr sind auf dem Gelände rund 600 Quadratmeter Restmüll in Brand geraten. Verletzte gebe es keine. Die Anwohner in Hedelfingen und in Umgebung des Brandorts werden gebeten, Fenster und Türen vorerst geschlossen zu halten. Nach aktuellem Stand (18:26) ist noch unklar, welche Stoffe in dem Restmüll brennen.

Die Feuerwehr ist mit mehreren Löschzügen und rund 100 Kräften im Einsatz. Der Einsatz wird sich laut der Feuerwehr noch bis in den Abend ziehen.