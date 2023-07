1 Am Riverhouse in Stuttgart-Münster hat es erneut gebrannt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

In der Nacht muss die Feuerwehr erneut nach Stuttgart-Münster ausrücken. Wieder brennt es beim beliebten Ausflugsziel Riverhouse. Die Polizei setzt einen Hubschrauber ein.















Link kopiert

Erneut ist die Feuerwehr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach Stuttgart-Münster ausgerückt. Nachdem Mittwochnacht der Dachstuhl des sogenannten Riverhouse brannte, war es nun ein Geräteschuppen des beliebten Ausflugsziels am Neckar, der gegen 3 Uhr Feuer fing. Zufall? So ganz will das die Polizei nicht glauben. „Wir schließen Brandstiftung natürlich nicht aus“, so eine Sprecherin gegenüber unserer Redaktion. Momentan seien Kriminaltechniker vor Ort, um der Brandursache auf den Grund zu gehen. In der Nacht war nach Angaben der Polizei auch ein Hubschrauber im Einsatz, der unter anderem über Stuttgart-Münster seine Kreise zog, um nach möglichen Brandstiftern zu fahnden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Schadenshöhe war zunächst noch nicht bekannt.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgart-Münster Dachstuhlbrand in beliebtem Ausflugziel In der Nacht auf Donnerstag ist im Riverhouse am Neckar ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten über Stunden an.

In der Nacht zum Donnerstag brach ersten Ermittlungen zufolge das Feuer im Bereich eines Müllunterstandes, also im Außenbereich der Gaststätte aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, griff es bereits auf das Gebäude und Teile des Dachstuhls über. Dementsprechend wurden weitere Löschzuge und Sonderfahrzeuge angefordert. Mit Wasser, das aus dem Neckar abgepumpt wurde, konnte man „ein komplettes Übergreifen auf das angrenzende Gebäude verhindern“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.