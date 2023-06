1 Verletzt wurde bei dem Unglück am Freitag niemand. Foto: IMAGO/Weber

Etwa 15 000 Euro Schaden sind entstanden bei einem Brand am Parkdeck des Breuningerlands.















Auf einem Parkdeck im Sindelfinger Breuningerland hat am Freitagnachmittag ein Auto gebrannt. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei ist dabei ein Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro entstanden. Der Brand wurde gegen 13.30 Uhr entdeckt, als es aus der Motorhaube eines geparkten Polos rauchte. Die Polizei hielt den Brand mit einem Feuerlöscher in Schach, bis die Feuerwehr eintraf und konnte so Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand, dennoch hatte der dichte Rauch in der Einkaufsmeile für Aufregung gesorgt. Noch ist nicht sicher, was das Feuer ausgelöst hat, es sprechen jedoch alle Anzeichen für einen technischen Defekt.