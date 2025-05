Feuer in Schorndorf: Unkrautvernichtung endet mit hohem Schaden

1 Die Feuerwehr hatte am Wochenende im Raum Schorndorf einiges zu tun (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa

Eigentlich wollte eine 57-Jährige in Schorndorf nur Unkraut loswerden, doch die Aktion ging schief. Das Feuer, das dabei ausbrach, verletzte sie und verursachte rund 5000 Euro Schaden.











Die Feuerwehren im Raum Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) mussten am Wochenende wegen mehrerer Brände ausrücken. Am Freitagabend in die Damaschkestraße in Schorndorf, wo eine Hecke in Brand geraten war. Die 57-jährige Grundstücksbesitzerin war dabei gewesen, vor ihrem Haus mit einem Unkrautvernichter, vermutlich durch Abflammen, Unkraut zu entfernen, als die Hecke in Brand geriet. Das Feuer griff auf das Vordach und ein Gartenhaus über.

Zigarette als ein Auslöser des Feuers

Die Frau erlitt leichte Verletzungen, da herabfallende Glut auf ihren Kopf fiel. Sie konnte das Feuer selbst löschen, die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten. Der Schaden liegt bei 5000 Euro. Ein weiterer Heckenbrand brach am Samstagmittag in Rudersberg aus. Dort war vermutlich eine Zigarette der Auslöser für das Feuer. Auch hier gelang es dem Eigentümer, den Brand mit dem Gartenschlauch zu löschen.

Am frühen Sonntagmorgen geriet in Haubersbronn ein Holzverschlag in der Straße Auf der Halde in Brand. Am Abend zuvor war in unmittelbarer Nähe ein Steingrill in Benutzung gewesen. Die Polizei vermutet deshalb, dass Funkenflug die Ursache für dieses Feuer war, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand.