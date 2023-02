Feuer in Plochingen

In Plochingen (Kreis Esslingen) hat mutmaßlich ein Defekt an einer Spülmaschine einen Brand ausgelöst. Die Feuerwehr konnte die Flammen bekämpfen, aber die Bewohner mussten kurzfristig umziehen.















Am Dienstagvormittag musste die Feuerwehr in Plochingen (Kreis Esslingen) zu einem Brand in der Panoramastraße ausrücken.

Wie die Polizei berichtet, alarmierte die Wohnungsbesitzerin die Einsatzkräfte weil sich starker Rauch in der Küche entwickelt hatte. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich das Feuer auf die gesamte Küche ausgeweitet. Dennoch konnten die Kräfte ein Übergreifen auf den Rest des Gebäudes verhindern und die Flammen schließlich löschen. Wegen des Rauchgasniederschlags sei das Gebäude zur Zeit nicht Bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden von der Gemeinde untergebracht. Die Brandursache ist noch unklar, den ersten Erkenntnissen zufolge könnte jedoch ein Defekt an der Spülmaschine den Brand verursacht haben. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 50 000 Euro.