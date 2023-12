Feuer in Pforzheim: 100 000 Euro bei Brand in Galvanik-Betrieb

1 Die Feuerwehr konnte den Brand laut Polizeiangaben schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: dpa/David Inderlied

In einem Betrieb für Metallverarbeitung in Pforzheim ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Dabei entstand hoher Schaden.











Bei einem Feuer in einem Galvanik-Betrieb in Pforzheim ist ein Schaden von mindestens 100 000 Euro entstanden. Der Brand sei am Samstagnachmittag vermutlichen aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte die Flammen demnach schnell löschen. Es traten keine Schadstoffe aus und verletzt wurde niemand. In Galvanik-Betrieben werden Metalle bearbeitet und beschichtet.