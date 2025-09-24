Feuer in Owen: Trockner gerät in Brand – Haus kurzfristig unbewohnbar

Nach einem Brand in Owen (Kreis Esslingen) war ein Haus in der Schießhüttenstraße mindestens über Nacht nicht mehr bewohnbar. Was ist passiert?











﻿ Ein brennender Wäschetrockner hat am Dienstagabend in Owen (Kreis Esslingen) für starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus gesorgt. Kurz nach 19 Uhr waren Feuerwehr und Polizei in die Schießhüttenstraße alarmiert worden, wie ein Sprecher berichtet.

Im Keller des Gebäudes hatte offenbar ein technischer Defekt den Trockner in Brand gesetzt. Die Feuerwehr brachte das Gerät ins Freie und löschte es vollständig. Dabei waren 36 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Auch der Rettungsdienst war vorsorglich mit vier Fahrzeugen und elf Kräften im Einsatz, musste aber nicht eingreifen, weil niemand verletzt worden war. Das Haus war jedoch wegen Rauchgeruchs vorerst unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, Gebäudeschaden entstand aber offenabr nicht.