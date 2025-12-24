1 Die Feuerwehr war am Dienstag mit sieben Fahrzeugen in Ruit im Einsatz. Foto: Marijan Murat/dpa

Zu einem Feuer in Ostfildern-Ruit ermittelt die Polizei. Die Ursache zu dem Mülltonnenbrand, der überzugreifen drohte, ist unklar.











Schlimmeres verhindern konnten Bewohner und die Feuerwehr, nachdem ein Brand in der Maierwaldstraße in Ostfildern-Ruit ausgebrochen war. Die Ursache ist wohl noch unklar.

Wie die Polizei mitteilt, wurden Feuerwehr und Polizei am Dienstag um 17.20 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass zunächst eine Restmülltonne in Brand geraten war. „Durch das Feuer entzündeten sich drei weitere Mülltonnen, eine Biertischgarnitur sowie eine Handkehrmaschine“, heißt es im Bericht weiter.

Passant alarmiert Bewohner: Schnelles Handeln verhindert Schlimmeres

Die Bewohner seien von einem Passanten auf den Brand aufmerksam gemacht worden und begannen dann mittels eines Feuerlöschers sofort mit der Brandbekämpfung, bis die Feuerwehr eingriff, die mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften anrückte. So konnte laut Polizei ein noch größerer Schaden verhindert werden. Denn es drohte wohl ein Übergreifen des Brandes auf einen Carport, in dem ein Auto stand. Das sei letztlich verhindert worden.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro. „Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.“