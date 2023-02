1 Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Mittwoch in Nürtingen zweimal ausrücken (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/David Inderlied

In Nürtingen (Kreis Esslingen) musste die Polizei in der Nacht auf Mittwoch gleich zwei mal zu einem Brand ausrücken. In beiden Fällen wird ein 33-Jähriger von der Polizei verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben.















Weil er eine Mülltonne und einen Sonnenschirm angezündet haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen 33-jährigen Mann. Den Angaben zufolge hatte eine Frau in der Nacht auf Mittwoch kurz vor 1 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil in der Europastraße in Nürtingen eine Mülltonne brannte. Acht Feuerwehrleute rückten an und löschten die Flammen. Kurz nach vier Uhr meldete ein Zeuge den Brand eines Sonnenschirms in der Stuttgarter Straße. Doch bis die Feuerwehr – diesmal mit 15 Leuten – und die Polizei eintrafen, waren die Flammen erloschen. In der Nähe des Brandorts entdeckte die Polizei den alkoholisierten 33-Jährigen, auf den die Personenbeschreibungen passten. Er wurde vorläufig festgenommen.