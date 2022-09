Feuer in Nürtingen

1 Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Foto: SDMG/Krytzner

Am Samstagnachmittag bricht ein Feuer in einem Geräteschuppen in Nürtingen (Kreis Esslingen) aus. Offenbar wurde zuvor mit einem Heißluftgerät Unkraut vernichtet.















Link kopiert

Zu einem Brand eines Geräteschuppens mussten am Samstagnachmittag die Rettungskräfte in den Nürtinger Stadtteil Reudern ausrücken. Gegen 15.30 Uhr brannte der Holzanbau in der Zittelmannstraße. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften angerückt war, rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Mit Heißluftgerät Unkraut vernichtet

Die Fassade der Garage und des gegenüberliegenden Hauses wurden laut Polizeiangaben durch den Brand ebenfalls beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Bewohner, der zum Zeitpunkt des Brandausbruchs abwesend war, bereits zur Mittagszeit an dem betroffenen Schuppen mit Hilfe eines Heißluftgeräts Unkraut vernichtet.