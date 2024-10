Feuer in Neuffener Wohnhaus: Boiler in Wohnhaus gerät in Brand – Wohnung vorerst unbewohnbar

Boiler in Wohnhaus gerät in Brand – Wohnung vorerst unbewohnbar

1 Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brands eines Boilers aufgenommen. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein Warmwasserboiler in einem Mehrfamilienhaus in Neuffen ist am Freitagnachmittag aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Die Bewohner sind vorerst anderweitig untergebracht worden.











Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Freitagnachmittag zum Brand eines Warmwasserboilers in einem Mehrfamilienhaus in der Hofstettenstraße in Neuffen gekommen. Nach Angaben der Polizei geriet gegen 13.50 Uhr der Boiler im Badezimmer einer Erdgeschosswohnung in Brand, woraufhin die Rettungskräfte alarmiert wurden.

Die Feuerwehr Neuffen war mit vier Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Zwei Bewohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die betroffene Wohnung ist laut Polizei vorerst nicht bewohnbar, die Bewohner wurden von der Stadt daher anderweitig untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30 000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.