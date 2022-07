1 Die Jugendlichen sollen einen Mülleimer auf einem Spielplatz in Brand gesteckt haben. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Jugendliche haben am Samstag in Ostfildern-Nellingen offenbar einen Mülleimer in Brand gesteckt. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Vermutlich drei Jugendliche sollen der Polizei zufolge am Samstag gegen 17.15 Uhr auf einem Spielplatz in Ostfildern-Nellingen im Bereich Achalm-/Lenaustraße einen Metallmülleimer in Brand gesteckt haben. Als Zeugen auf die Jugendlichen aufmerksam wurden, entfernten sich zwei von ihnen mit einem City-Roller und ein dritter mit einem Fahrrad. Zum Löschen des Mülleimers war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort. Ob ein Schaden am Mülleimer entstanden ist, muss noch ermittelt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Jugendlichen machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/70913 an das Polizeirevier Filderstadt zu wenden.