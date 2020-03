1 Die Feuerwehr wurde zu einem Einsatz in Neidlingen gerufen, weil ein Rauchmelder Alarm geschlagen hat. (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Neidlingen - Angebranntes Essen war die Ursache für einen ausgelösten Rauchmelder in der Gottlieb-Stoll-Straße in Neidlingen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein aufmerksamer Nachbar am Samstagabend gegen 21:30 Uhr, dass ein Rauchmelder aus der Wohnung im Untergeschoss Alarm schlug und verständigte daher die Polizei und Feuerwehr. Nachdem auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, betrat die Polizei noch vor Eintreffen der Feuerwehr mithilfe des Hauseigentümers die betreffende Wohnung. Der Bewohner hatte sich Essen in den Backofen gestellt und war anschließend eingeschlafen. Durch das angebrannte Essen kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die den Rauchmelder auslöste. Letztlich konnte der Bewohner unverletzt in seiner Wohnung bleiben. Die Feuerwehren aus Neidlingen und Weilheim/Teck waren mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort.