1 Die Bundesstraße musste für die Dauer der Reinigungsarbeiten gesperrt werden.(Symbolbild) Foto: Pixabay

Am Sonntagmittag ist ein Auto in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) während der Fahrt in Brand geraten. Ein Übergreifen des Feuers konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.















Ein Auto ist am Sonntagmittag während der Fahrt in Brand geraten und anschließend ausgebrannt. Ein 33-jähriger Autofahrer war gegen 12.40 Uhr auf der B312 in Richtung Metzingen unterwegs. Dabei bemerkte er Rauch im Inneren seines Fahrzeugs und hielt in einer Nothaltebucht vor der Anschlussstelle Bempflingen an. Kurz nachdem er sein Fahrzeug verlassen hatte, stand der komplette Pkw in Flammen. Offenbar infolge des Brandes lösten sich laut Polizeiangaben die Bremsen des Autos, sodass dieser auf der abschüssigen Fahrbahn ins Rollen geriet und gegen eine Schutzplanke prallte.

Ausgebrannt und abgeschleppt

Die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen und konnte ein Übergreifen auf eine angrenzende Lärmschutzwand verhindern. Das Auto musste anschließend abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Für die Dauer der Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße in beide Richtungen bis circa 16.30 Uhr gesperrt werden.