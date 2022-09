1 Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte der Brand im Bereich einer Fritteuse ausgebrochen sein. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Über 80.000 Euro Schaden hat ein Feuer am Montagmorgen in einer Pizzeria in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) angerichtet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.















Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr mit zahlreichen Fahrzeugen und Einsatzkräften zu einem Küchenbrand in einer Pizzeria in der Straße Auwiesen in Neckartenzlingen ausgerückt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte der Brand im Bereich einer Fritteuse ausgebrochen sein.

Feuerwehr kann Brand rasch löschen

Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 45 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen und eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf über 80.000 Euro. Die Ermittlungen des Polizeiposten Neckartenzlingen dauern an.