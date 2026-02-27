8 Wo sonst Tausende Dönerspieße hergestellt werden, hat es am Freitagmorgen gebrannt. Foto: Karsten Schmalz

Ein Feuer beim führenden Döner-Hersteller Birtat in Murr sorgte am Freitagmorgen für Aufregung. Der Brandherd war nur schwer zu finden.











Aufregung zu früher Morgenstunde: Beim Murrer Dönerhersteller Birtat ist es am Freitagfrüh zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Gegen kurz nach 5 Uhr war bei der Leitzentrale ein Notruf eingegangen. Doch der gemeldete Brand konnte zunächst gar nicht genau lokalisiert werden: „Alles war voller Rauch“, sagte ein Sprecher der Ludwigsburger Polizei, die mit mehreren Einsatzwagen am Ort des Geschehens war. Auch die Feuerwehr war mit großem Aufgebot ausgerückt. Aus Marbach kam eine Drehleiter.

Man haben die Gebäude zunächst entlüftet und den Brandherd dann in einem Kühlraum im Produktionsbereich entdeckt. „Das Feuer ist gelöscht“, sagte der Polizeisprecher. Menschen kamen nach ersten Erkenntnissen offenbar nicht zu Schaden. Die Räume würden weiterhin belüftet. Über die Schadenshöhe könnten noch keine Angaben gemacht werden.

Birtat versorgt Millionen: Döner-Gigant aus Murr im Fokus

Die Firma Birtat ist ein führender deutscher Hersteller von Dönerspießen und Fleischwaren mit Sitz in Murr im Kreis Ludwigsburg. Das mehr als 30 Jahre alte Unternehmen ist Teil der Meat World SE und produziert täglich 35 bis 40 Tonnen Döner aus Kalb, Hähnchen oder Rind. Tausende Imbisse in Deutschland und Europa und monatlich mehr als 13 Milionen Endkunden werden versorgt. Zuletzt machte die Firma durch einen Konflikt um einen Haustarifvertrag Schlagzeilen.