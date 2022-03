Zwei Verletzte bei Brand in Schopfloch

Feuer in Lenningen

1 Die alarmierten Einsatzkräfte löschten die Flammen rasch. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

In einer Scheune hat es am Dienstagabend in Lenningen (Kreis Esslingen) gebrannt. Zwei Personen haben sich bei dem Brand verletzt.















Link kopiert

Lenningen - In der Ochsenwanger Straße kam es gegen 20.15 Uhr aufgrund einer Verpuffung an der Heizungsanlage in einer Scheune zu einem kleineren Brand. Die Feuerwehr wurde alarmiert und löschte die Flammen rasch. Zwei Männer im Alter von 58 und 59 Jahren mussten der Polizei zufolge nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 58-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber transportiert werden. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizeiangaben noch nicht beziffert werden.