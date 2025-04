Feuer in Leinfelden: Müllcontainer brennen in Tiefgarageneinfahrt der Filderhalle

1 Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/Michael Bihlmayer

Am Donnerstagabend haben zwei brennende Müllcontainer in Leinfelden (Kreis Esslingen) die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.











Zwei Müllcontainer sind am Donnerstagabend aus unklaren Gründen in der Bahnhofstraße in Leinfelden (Kreis Esslingen) in Flammen gestanden. Ein Zeuge hat das Feuer gegen 22.30 Uhr in der Tiefgarageneinfahrt der Filderhalle bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Die Flammen haben sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte auf einen zweiten Container ausgebreitet, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand dennoch schnell löschen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.