Ein Unbekannter hat in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) am Donnerstag einen Zeitungsstapel angezündet. Das Feuer griff auf einen Baum über, die Polizei ermittelt.

Ein bislang Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen in Kirchheim unter Teck einen an einer Straßenecke deponierten Zeitungsstapel angezündet. Wie die Polizei berichtet, legte der Täter das Feuer gegen 3.15 Uhr. Als die von Anwohnern alarmierte Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hatten die hohen Flammen bereits auf einen Baum, der sich in unmittelbarer Nähe des brennenden Zeitungsstapels befand, übergegriffen.

Polizei geht von 500 Euro Schaden aus

Den Einsatzkräften gelang es dennoch, das Feuer umgehend zu löschen und so ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 500 Euro und hat einer offiziellen Meldung zufolge „Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen einen unbekannten Täter“ aufgenommen.