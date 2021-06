1 Das Treppenhaus war fast vollständig verrußt und Wandteile angeschmort. (Symbolbild) Foto: dpa /Patrick Seeger

Eine unachtsam entsorgte Zigarettenkippe könnte offenbar einen Brand in einem Treppenhaus eines Kirchheimer (Kreis Esslingen) Mehrfamilienhauses verursacht haben. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro.

Kirchheim/Teck - Eine möglicherweise unachtsam entsorgte Zigarettenkippe könnte die Ursache für den Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Mittwochabend in der Hindenburgstraße in Kirchheim gewesen sein. Ein Hausbewohner hatte laut Polizeiangaben gegen 22.30 Uhr im Treppenhaus geraucht und war danach wieder in seine Wohnung zurückgekehrt. Wenig später wurde er durch den Alarm des Rauchmelders aufmerksam. Er stellte fest, dass neben dem Regal, auf dem der Aschenbecher abgestellt war, mehrere Gegenstände in Brand geraten waren. Er konnte den Brand selbstständig löschen.

Allerdings war das Treppenhaus fast vollständig verrußt und Wandteile angeschmort, teilte die Polizei mit. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.