Feuer in Griechenland: Großer Brand nahe Athen breitet sich unkontrolliert aus - ein Opfer

Großer Brand nahe Athen breitet sich unkontrolliert aus - ein Opfer

1 Das Bild zeigt einen Brand in Krioneri nahe Athen Ende Juli. Im Südosten von Athen ist ein großer Waldbrand außer Kontrolle geraten. (Archivbild) Foto: IMAGO/Anadolu Agency/IMAGO/Costas Baltas

Heftige Winde treiben einen Brand südöstlich von Athen gefährlich voran. Ein Mensch ist durch die Flammen gestorben.











Link kopiert

Im Südosten von Athen ist ein großer Waldbrand außer Kontrolle geraten. Starke Winde fachten die Flammen immer weiter an. Bei den Bränden sei ein älterer Mann in seinem abgelegenen Haus ums Leben gekommen, teilte der Sprecher der Feuerwehr, Vassilis Vathrakogiannis, mit. Die Leiche wurde von den Einsatzkräften gefunden.

Vorsorglich wurden bereits mehrere Ortschaften evakuiert. Trotz der Maßnahmen sind mehrere Dutzend Häuser ausgebrannt, wie Reporter vor Ort berichteten. In weiten Teilen der Ägäis gilt nach Angaben des Zivilschutzes weiterhin die höchste Stufe der Brandgefahr.

Drei Löschflugzeuge und fünf Hubschrauber im Einsatz

Das Feuer brach am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache etwa 35 Kilometer südöstlich von Athen aus. Nach Angaben der Behörden sind derzeit drei Löschflugzeuge und fünf Hubschrauber im Einsatz, um die Flammen aus der Luft zu bekämpfen. Die Feuerwehr wird zudem von Einsatzkräften aus anderen Landesteilen unterstützt. Touristische Einrichtungen sind nach Berichten von Reportern vor Ort bislang nicht in Gefahr.

Unsere Empfehlung für Sie Extremwetter in Südeuropa Hitzewelle hat Griechenland weiter im Griff Es ist Sommer und Südeuropa schwitzt. Auch in Griechenland leiden die Menschen momentan unter extremer Hitze.

Das meteorologische Amt in Athen warnte vor stürmischen Winden rund um die Ägäis mit Geschwindigkeiten bis zu Stärke neun. Auch für die kommenden Tage wird erwartet, dass starke Winde die Löscharbeiten erschweren werden. Meteorologen warnten zudem in griechischen Medien, dass aufgrund anhaltender Trockenheit selbst kleine Funken innerhalb weniger Minuten einen Großbrand auslösen könnten.