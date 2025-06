Feuer in Filderstadt: Scheune und unbewohntes Haus in Brand – 63 Einsatzkräfte vor Ort

Scheune und unbewohntes Haus in Brand – 63 Einsatzkräfte vor Ort

Feuer in Filderstadt

4 Flammen züngelten aus dem Dachstuhl der unbewohnten Gebäudes. Foto:

Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr kann ein Brand in Filderstadt schnell eingedämmt werden. Der Schaden an den Gebäuden ist trotzdem enorm.











Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagnachmittag zu einem Brand in die Heußstraße im Stadtteil Sielmingen ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, berichteten gegen 16.30 Uhr mehrere Anrufer über Notruf, dass in einer Scheune mit angrenzendem, leerstehenden Wohngebäude ein Feuer ausgebrochen sei. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung schlugen bereits Flammen und Rauch aus dem Dachstuhl des Gebäudes. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, die mit 13 Fahrzeugen und 63 Einsatzkräften vor Ort war, konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert und der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden umliegende Anwohner angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar und in Teilen einsturzgefährdet, weshalb ein Baufachberater des THW verständigt wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei mehrere hunderttausend Euro. Die umfangreichen Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauern Stand 19 Uhr weiter an. Durch den verständigten Energieversorger wurde vorübergehend der Strom im Bereich des Brandorts abgeschaltet, wovon mehrere Gebäude der Heußstraße betroffen sind.

Die Verkehrssperrung der Sielminger Hauptstraße zwischen den Kreuzungen Reutlinger Straße und Lange Straße konnte gegen 18.45 Uhr aufgehoben werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache dauern an.