7 Stark hat es den Dachstuhl der Scheune getroffen, Foto: SDMG/SDMG

Bei einem Brand in einer Scheune in Bernhausen ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 500 000 Euro entstanden. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Während die Einsatzkräfte am Montag noch gegen die Flammen kämpften, seien Bewohner der umliegenden Gebäude sowie ein nahe liegender Kindergarten sicherheitshalber evakuiert worden. Verletzt wurde laut Polizei aber niemand. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Nun ermittelt die Polizei Filderstadt.

Das Feuer im Zentrum Bernhausens wurde gegen 9.10 Uhr von mehreren Zeugen bemerkt, die dann Feuerwehr und Polizei alarmierten. Ein Sprecher der Feuerwehren im Kreis Esslingen berichtete von Flammen, die aus dem Dach schlugen. Zudem habe sich viel Rauch entwickelt. Die Einsatzkräfte, die mit mehreren Fahrzeugen sowie zwei Drehleitern vor Ort waren, verhinderten dann, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Insgesamt waren an dem Einsatz laut Feuerwehrsprecher etwa 130 Kräfte unterschiedlicher Organisationen beteiligt.

Arbeiten dauern am frühen Abend noch an

Die Schäden an dem Gebäude sind enorm. Zustande kommt die Summe von 500 000 Euro auch daher, weil das Dach der Scheune einstürzte; in ihrem Inneren befanden sich neben Holz und Stroh auch ein Fahrzeug und zwei Traktoren. Zudem wurde ein Mercedes beschädigt, der vor dem Gebäude abgestellt war. Wie der Feuerwehr-Sprecher erklärte, untersuchte ein Experte des Technischen Hilfswerkes (THW) die Brandruine. Auch Bagger wurden hinzugerufen, denn das Gebäude muss teils abgerissen werden.

Der Vorfall sorgte für viel Aufsehen in Filderstadt, so mussten die Bewohner wegen des Rauches Fenster und Türen geschlossen halten. Auch am frühen Abend waren die Arbeiten noch nicht abschlossen.