Feuer in Filderstadt rechtzeitig gelöscht: 200 Quadratmeter Wiese in Flammen – Polizei geht von Brandstiftung aus

200 Quadratmeter Wiese in Flammen – Polizei geht von Brandstiftung aus

Feuer in Filderstadt rechtzeitig gelöscht

1 In Filderstadt musste die Feuerwehr am Freitag eine brennende Wiese löschen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Am späten Freitagabend hat in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) eine Wiesenfläche gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Ermittlungen dauern an.











Auf einer Fläche von knapp 200 Quadratmetern hat am späten Freitagabend in Filderstadt eine Wiese gebrannt. Laut Polizei ist noch nicht bekannt, wie hoch der Schaden ist. Gegen 22 Uhr war bei der Polizei ein Notruf eingegangen und ein Feuer im Gewann „Im Löhle“ in Bernhausen gemeldet worden.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus

Die brennende Wiesenfläche wurde von der Feuerwehr gelöscht, bevor ein größerer Schaden entstehen konnte. Derzeit geht die Polizei einer Mitteilung zufolge von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen zur Brandursache und zu der Person, die den Brand gelegt haben könnte, dauern aber weiter an. Bereits Ende März hatte es in dem gleichen Gewann mehrere kleinere Brände gegeben, unter anderen hatte es rund um ein Gartengrundstück gebrannt.