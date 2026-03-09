Feuer in Fellbach: Mülltonnen auf Schulgelände in Flammen – 65-Jähriger verletzt

1 Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Blaulichtzentrale.de

Ein brennender Karton löst am Sonntagabend auf einem Schulgelände in Fellbach einen Einsatz aus. Das Feuer greift auf Mülltonnen über, ein Mann wird verletzt.











Ein Feuer im Bereich eines Mülltonnenunterstands auf einem Schulgelände in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) hat am Sonntagabend einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Ein Mann erlitt dabei leichte Verletzungen.

Unbekannte Täter entzündeten nach Angaben der Polizei gegen 19.30 Uhr im Bereich der Mülltonnen im Unterstand an der Thomas-Mann-Straße einen Karton. Die Flammen griffen anschließend auf danebenstehende Papiermülltonnen über.

Aufräumarbeiten nach dem Brand Foto: Blaulichtzentrale.de

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Ein 65-jähriger Mann erlitt laut der Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an den Mülltonnen und am Unterstand wird von der Polizei auf etwa 3500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Fellbach war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

Das Polizeirevier Fellbach bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.