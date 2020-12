1 Das denkmalgeschützte Gebäude in der Vogelsangstraße kann trotz starker Brandschäden saniert werden. Foto: Roberto Bulgrin

Hamoud M. hat in der Vogelsangstraße 12 gewohnt, bis das Haus ausgebrannt ist. Seither hat er keine neue Bleibe – und ärgert sich über das Verhalten der Stadt.

Esslingen - Hamoud M. erinnert sich noch gut an jene Nacht im September. In den frühen Morgenstunden hatte er das Feuer in der Küche der Unterkunft in der Vogelsangstraße 12 entdeckt, wo er zusammen mit mehr als einem Dutzend anderen Geflüchteten wohnte. Verletzt wurde niemand, aber heute lebt keiner mehr in dem Haus. Der Brand hat das Gebäude unbewohnbar gemacht. Hamoud M. (Name von der Redaktion geändert) übernachtet seither bei Bekannten – und ist frustriert. Er hätte sich mehr Unterstützung von der Stadt gewünscht.