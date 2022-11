Obduktionen nach Brand in Zollberg

Feuer in Esslingen

1 Nach dem Brand in Zollberg am Donnerstag wurden die Leichen des Ehepaars obduziert. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Mit neuen Erkenntnissen zur Brandursache nach dem tödlichen Feuer in Esslingen ist laut Polizei erst in der nächsten Woche zu rechnen. Anzeichen auf Brandstiftung gibt es aber in keiner Form.















Nach dem Brand am Donnerstagmorgen im Esslinger Stadtteil Zollberg wurden am Freitag die Leichen des verstorbenen Ehepaars obduziert, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Zeitung sagte. Erst Anfang kommender Woche sei mit Ergebnissen zu rechnen, es deute aber alles darauf hin, dass die beiden durch den Brand ums Leben gekommen seien. Auch zur Ursache des Feuers wird es frühestens nächste Woche neue Erkenntnisse geben. Am Montag werden die Kriminaltechniker mit einem Sachverständigen des Landeskriminalamtes erneut die Wohnung untersuchen.

Am Donnerstagmorgen war in einer Wohnung in der Esslinger Stuifenstraße ein Brand ausgebrochen. Für eine 89-Jährige und ihren 84-jährigen Ehemann kam jede Hilfe zu spät.