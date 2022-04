1 In den Kellerräumen eines Unternehmens in Oberesslingen ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Foto: SDMG/ Boehmler

Am Freitagvormittag ist in einem Keller in der Plochinger Straße ein Feuer ausgebrochen. Für die Löscharbeiten wurde die Ulmer Straße gesperrt.















Link kopiert

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Freitagvormittag in die Plochinger Straße in Oberesslingen ausgerückt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist wohl in einem Keller eines dort ansässigen Unternehmens ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern jedoch noch an. Gegen 11.30 Uhr war das Feuer offenbar unter Kontrolle, die Löscharbeiten sind aber noch in vollem Gange. Laut Feuerwehr ist die Lage kompliziert, weil sich der Brand über mehrere Keller erstreckt, die miteinander verbunden sind.

Wie hoch der durch den Brand entstandene Schaden ist, kann derzeit nicht beziffert werden. Für die Löscharbeiten musste die Ulmer Straße gesperrt werden, ab etwa 11.30 Uhr konnte eine Fahrspur wieder freigegeben werden.