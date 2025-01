Feuer in Esslingen: Gartenhütte in Liebersbronn brennt vollständig nieder

Gartenhütte in Liebersbronn brennt vollständig nieder

Feuer in Esslingen

1 Der entstandenen Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. (Symbolbidl) Foto: dpa/Marijan Murat

Eine Gartenhütte brennt am frühen Sonntagmorgen in Esslingen vollständig ab. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.











Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Montagvormittag nach Liebersbronn in Oberesslingen ausgerückt, weil dort eine Gartenhütte brannte. Die Ursache für das Feuer ist laut Polizei noch unklar. Es werde ermittelt.

Als die erste Streifenwagenbesatzung gegen 9.10 Uhr an dem betroffenen Grundstück zwischen der Straße Im Gehren und dem Koßmänneweg eintraf, stand die Hütte dort laut Polizei bereits komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte versuchten, das Feuer zu löschen, am Ende brannte das Gebäude jedoch vollständig ab.

Während der Löschmaßnahmen sei es offenbar zu mehreren Explosionen von Gasflaschen gekommen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei niemand. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.