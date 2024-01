Feuer in Esslingen: Brennender Kleidersack in Berliner Straße

1 Die Feuerwehr konnte den brennenden Sack schnell löschen, nun ermittelt die Polizei zur Brandursache. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Aus unbekannten Gründen geriet am Mittwochnachmittag in der Berliner Straße in Esslingen ein Müllsack, gefüllt mit Kleidungsstücken, in Brand.











Aus noch unbekannter Ursache ist am Mittwochnachmittag in Esslingen in der Berliner Straße ein mit Kleidungsstücken gefüllter Müllsack in Brand geraten. Kurz vor 16 Uhr wurde der am Treppeneingang einer Sporthalle liegende Sack laut Angaben eines Polizeisprechers von einer Passantin entdeckt, die dann eine vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung informierte. Die Polizisten alarmierten die Feuerwehr und die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Den Schaden an der Kellertür entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf circa 3 000 Euro. Das Mauerwerk des Gebäudes wurde augenscheinlich nicht beschädigt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.