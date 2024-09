Feuer in Esslingen: Brand in Restaurant

1 Die Feuerwehr musste zu einem Brand in Esslingen ausrücken. Foto: dpa/Carsten Rehder

In einem Lokal in der Römerstraße in Esslingen hat es gebrannt. Ursache für das Feuer war wohl Öl in einer Pfanne auf dem eingeschalteten Herd. Die Polizei spricht von einem Sachschaden in fünfstelliger Höhe.











Öl in einer Pfanne auf einem eingeschalteten Herd war vermutlich die Ursache für einen Brand in einer Esslinger Gaststätte. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr in dem Lokal in der Römerstraße aus. Der Koch konnte den Brand aber noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen. Eine Filteranlage und der Bereich um den Herd wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Esslingen war mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen vor Ort.