Feuer in Esslingen: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot in die Steinhalde in Esslingen aus.

Am Sonntagmorgen wurde der Polizei ein Brand in der Steinhalde in Esslingen gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus.











Zunächst sah es nach einem größeren Brand aus: Der Polizei wurde am Sonntagvormittag eine in einem qualmenden, stark rauchenden Mehrfamilienhaus eingeschlossene Person gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot in die Steinhalde in Esslingen aus. Vor Ort aber erwies sich die Situation nach Polizeiangaben als nicht ganz so bedrohlich. Bewohner hätten sich selbstständig aus dem Gebäude in Sicherheit begeben. Ursache für das Feuer sei angebranntes Öl auf einem Herd gewesen. Als die betroffene Person die Pfanne abdecken wollte, sei wohl ein wenig von dem heißen Öl übergeschwappt. Die Person wurde dadurch leicht verletzt, so die Polizei. Der Brand konnte aber rasch unter Kontrolle gebracht werden.