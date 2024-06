Feuer in Esslingen: Brand an St. Bernhardt Schule ausgebrochen

1 Die Feuerwehr musste zu einem Brand in einer Grundschule in Esslingen ausrücken. Foto: © magicbeam - stock.adobe.com

Am Montagmorgen hat es in der Grundschule St. Bernhardt in Esslingen gebrannt. Das Feuer brach im Toilettenbereich der Schule aus. Die Feuerwehr war vor Ort. Die Ermittlungen zur Ursache dauern noch an.











In der Grundschule St. Bernhardt in Esslingen hat es gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer am Montagvormittag im Toilettenbereich der Lehranstalt aus. Die Brandmeldung ging um 10.20 Uhr bei der Esslinger Feuerwehr ein. Die Helfer waren kurz darauf vor Ort. Bei ihrem Eintreffen hatten die Lehrerinnen und Lehrer das Gebäude bereits geräumt. Um 10.41 Uhr war der Brand nach Polizeiangaben gelöscht. Der von dem Feuer betroffene Toilettenbereich wurde abgesperrt. Verletzt wurde durch den Brand niemand, Schäden an der Schule gibt es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der Unterricht und die Betreuung der Schüler konnte regulär fortgesetzt werden, so die Polizei.

Angaben zur Brandursache konnte die Polizei noch nicht machen. Die Ermittlungen dauerten noch an.