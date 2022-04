1 Die Feuerwehr rückte unverzüglich aus. (Symbolbild) Foto: Pixabay/Matthias Böckel

Am Dienstagabend ist in einer Gartenhütte in Esslingen-Berkheim ein Feuer ausgebrochen. Ursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest.















Link kopiert

Eine Gartenhütte in der Straße Bangert in Esslingen-Berkheim ist am Dienstagabend in Flammen aufgegangen. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt ebenso unklar wie die Höhe des entstandenen Schadens.

Anwohnerin alarmiert Feuerwehr

Gegen 22.30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin, dass eine Holzhütte in einem nahe gelegenen Garten in Flammen stand und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Diese rückte mit 26 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer rasch.