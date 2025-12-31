Feuer in Esslingen: 15.000 Euro Schaden – Hausfassade durch Böller in Brand geraten

1 Auch Kleinfeuerwerk ist nicht ungefährlich. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Bereits ein Tag vor Silvester ist in Esslingen durch einen Böller eine Hausfassade in Brand geraten. Was bisher bekannt ist.











Link kopiert

Immer wieder wird vor den Gefahren gewarnt, die von Feuerwerkskörpern ausgehen. Jetzt verzeichnet die Polizei bereits einen Tag vor Silvester den ersten Zwischenfall: In der Moltkestraße im Esslinger Ortsteil Berkheim ist es am Dienstagabend zu einem Fassadenbrand gekommen.

Laut der Polizei hat kurz vor 22 Uhr ein 22-jähriger Bewohner auf dem Balkon einen Feuerwerkskörper der Kategorie F2 entzündet. Nach Informationen des Zolls handelt es sich bei dieser Kategorie um sogenanntes Kleinfeuerwerk, „von dem eine geringe Gefahr ausgeht“. F2-Feuerwerkskörper sind beispielsweise in Deutschland zu Silvester handelsüblich Raketen, Böller und Fontänen.

Durch den Feuerwerkskörper sei ein Teil der Außenfassade in Brand geraten. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf 15 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Esslingen war mit sechs Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen im Einsatz. Am Ende ging die Sache noch recht glimpflich aus: Die Bewohner konnten im Haus verbleiben.