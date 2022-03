Unachtsam entsorgte Asche setzt Mülltonne in Brand

Feuer in Erkenbrechtsweiler

1 Die Feuerwehr rückte mit 14 Einsatzkräften aus. (Symbolbild) Foto: dpa

Unachtsam entsorgte Asche war wohl die Ursache für den Brand einer Mülltonne am Sonntagmittag in Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen). Laut Polizei entstand durch das Feuer ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.















Link kopiert

Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zu einem Brand in einer Mülltonne in die Rechbergstraße nach Erkenbrechtsweiler ausgerückt. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, war wohl unachtsam entsorgte Asche Auslöser für das Feuer.

Gegen 13.15 Uhr alarmierten Anwohner die Rettungsleitstelle, nachdem sie eine starke Rauchentwicklung und Flammen wahrgenommen hatten. Als die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften anrückte, konnte sie den Brand schließlich löschen. Die Flammen hatten jedoch zwischenzeitlich bereits auf die Fassade des angrenzenden Hauses übergegriffen.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit drei Fahrzeugen und sechs Helfern vor Ort. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.