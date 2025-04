Feuer in Dettingen: Brand in Maschinenanlage sorgt für Feuerwehreinsatz

1 Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und das Gebäude lüften. (Symbolfoto) Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

In Dettingen (Kreis Esslingen) kam es am Donnerstagabend zu einem Brand in einem Firmengebäude. Ein Mitarbeiter hatte Rauch eingeatmet und wurde entsprechend versorgt.











In einem Firmengebäude in der Kirchheimer Straße in Dettingen (Kreis Esslingen) hat am Donnerstagabend eine Maschine Feuer gefangen. Gegen 19.30 Uhr ist laut Polizei im Elektrokasten der Anlage ein Brand ausgebrochen.

Ein automatischer Feueralarm benachrichtigte die Feuerwehr, die die Flammen so schnell löschen konnte. Auch ein Übergreifen auf andere Teile des Gebäudes wurde verhindert.

Eine Person verletzt

Ein Mitarbeiter hat Rauch eingeatmet und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Er konnte danach weiterarbeiten. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben. Die Polizei ermittelt.