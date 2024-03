Feuer in der Fritz-Müller-Straße: Brandursache weiterhin unklar

1 An Sonntagnachmittag war in der Fritz-Müller-Straße in Esslingen ein Feuer ausgebrochen. Foto: Simone Weiß

Die Ermittlungen zum Ausbruch des Feuers in der Fritz-Müller-Straße in Esslingen am Sonntagnachmittag dauern weiter an. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100 000 Euro.











Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes in der Fritz-Müller-Straße in Esslingen dauern weiter an. Es sei noch nicht klar, wieso das Feuer am Sonntagnachmittag kurz vor 13 Uhr ausgebrochen ist, sagt Martin Raff, der Pressesprecher des auch für den Landkreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen.

Zum Brandverlauf würde es aber neue Erkenntnisse geben: Der überwiegend aus Altmetall und Kunststoffschrott bestehende Haufen eines Metallveredelungsbetriebs in der Fritz-Müller-Straße habe sich am Sonntagnachmittag entzündet. Das Feuer habe auf die Außenfassade und den Anbau der Montagehalle eines örtlichen Holzbauunternehmens übergegriffen. Die Feuerwehr habe eine Ausbreitung des Brandes auf das Innere der Halle verhindern können. Vorsorglich sei auch der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen vor Ort gewesen.

Personen seien durch den Brand nicht zu Schaden gekommen. Die Polizei habe neben Streifenwagenbesatzungen einen Polizeihubschrauber zur Verkehrsaufklärung und zur Dokumentation eingesetzt. Der Sachschaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Sirnauer Brücke bis 14.45 Uhr, die Fritz-Müller-Straße bis 15.30 Uhr gesperrt werden.