17 Am Tag nach dem Brand zeigt sich das Ausmaß der Schäden. Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Nach dem Großbrand in der Eselsmühle stehen nun zwei Fragen im Raum: Wie geht es weiter für den Betrieb? Und was hat das Feuer ausgelöst? Die ersten Erkenntnisse könnte es am Mittwoch geben.















Link kopiert

Die Feuerwehr ist abgezogen am Tag nach dem Großbrand in der Eselsmühle. Den zahlreichen Passanten bietet das bisherige Schmuckstück im Siebenmühlental einen traurigen Anblick: Teile des Gebäudes, in dem Gaststätte, Laden und eine Wohnung untergebracht waren, sind ausgebrannt. Immerhin: Der Rest des Anwesens inklusive der Räume für Festlichkeiten ist verschont geblieben von dem verheerenden Feuer, das am frühen Montagmorgen ausgebrochen war. Und: Es hat keine Verletzten unter den Bewohnern und den Tieren gegeben.