1 Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, nachdem die Polizei eine Ausbreitung des Brandes verhindert hatte. Foto: picture alliance/dpa/David Inderlied

In der Mühlhaldenstraße in Denkendorf (Kreis Esslingen) brannte in der Nacht auf Sonntag ein Sperrmüllhaufen. Die Brandursache ist unklar.















In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte in Denkendorf (Kreis Esslingen) ein Sperrmüllhaufen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 1 Uhr alarmiert. Die Polizeibeamten waren als erste vor Ort und konnten verhindern, dass das Feuer auf nahe gelegene Büsche übersprang. In dem vier Quadratmeter großen Sperrmüllhaufen befanden sich unter anderem mehrere Holzregale. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Die Brandursache war am Sonntag noch unklar, die Polizei in Filderstadt ermittelt.