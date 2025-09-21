Feuer in Bissingen: Der Qualm kam aus der Lüftung

1 Die Feuerwehr musste zu einem Brand in Bissingen ausrücken. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Mitarbeiter konnten das Feuer in Bissingen zunächst selbst löschen. Aber dann musste doch die Polizei eingreifen.











Feueralarm in Bissingen: Zu einem Brand ist es laut Polizei am Samstagmorgen in der Straße Alte Weberei gekommen.

Gegen 11.15 Uhr stellte ein Mitarbeiter eine Brandentwicklung im Inneren einer Lüftungs- und Absauganlage fest. Den etwa 15 Mitarbeitern gelang es zunächst, das Feuer zu löschen. Aufgrund hoher Temperaturen im Inneren der Maschine kam es jedoch zu erneuten Entzündungen. Die Feuerwehr wurde alarmiert und musste löschen. Sie war mit zehn Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften im Einsatz war, untersuchte die Mitarbeitenden vorsorglich. Verletzt wurde bei dem Brand aufgrund eines technischen Defektes laut Polizei niemand. Den Sachschaden an der Maschine schätzt sie auf etwa 10 000 Euro.