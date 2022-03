1 Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und somit auf die Küche begrenzen. Foto: dpa/Armin Weigel

Bei einem Küchenbrand in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) haben sich am Mittwochmittag zwei Personen verletzt. Die Ursache des Feuers war offenbar eine Pfanne mit heißem Fett.















Eine Pfanne mit heißem Fett hat nach Angaben der Polizei zufolge am Mittwochmittag zu einem Küchenbrand in einer Wohnung am Marktplatz in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) geführt. Gegen 12.30 Uhr hatte sich offenbar das erhitzte Fett in der Pfanne entzündet, worauf die Flammen auf die Dunstabzugshaube und Teile der Einbauküche übergriffen.

Ein 20-Jähriger habe daraufhin versucht, die Flammen zu löschen und zog sich dabei leichte Brandverletzungen zu. Die Feuerwehr konnte den Küchenbrand rasch löschen und lüfteten das Gebäude im Anschluss gründlich aus. Wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung wurde der 20-jährige Bewohner sowie ein 18-Jähriger zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt vorläufigen Schätzungen zufolge rund 30.000 Euro.