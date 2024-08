Feuer in Backnang: Brand macht Haus unbewohnbar

1 Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen vor Ort in der Marktstraße. Foto: /Phillip Weingand / StZ

Ein Feuer hat ein Wohnhaus in der Backnanger Innenstadt schwer beschädigt. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen, 18 Menschen haben ihre Wohnung verloren.











Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus war am Samstagnachmittag in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ein Großeinsatz der Rettungskräfte nötig. Das Feuer war laut den Angaben der Polizei im Dachgeschoss eines Hauses in der Marktstraße ausgebrochen. Diese verläuft durch die historische Innenstadt. In dem Haus befanden sich neben Wohnungen auch Geschäftsräume. Die 13 Menschen, die zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude waren, konnten dieses verlassen. Zwei Personen wurden leicht verletzt – sie erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Feuer beschädigt Dach

Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, dieser beschädigte neben der betreffenden Wohnung allerdings auch das Dach des Gebäudes. Das Haus ist daher aktuell nicht bewohnbar. Die insgesamt 18 Bewohner hat die Stadt Backnang in anderen Räumlichkeiten untergebracht. Zum entstandenen Schaden kann die Polizei bislang keine Aussage machen. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Backnang war mit 60 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit vier Rettungswagen und einem Notarztwagen und die Polizei mit zwei Streifen vor Ort. Weitere, zum Teil ehrenamtliche, Kräfte des Rettungsdienstes, unterstützten vor Ort.