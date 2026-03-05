Feuer in Backnang: Brand in Entsorgungsbetrieb ruft Feuerwehr auf den Plan

5 Am späten Mittwochabend brannte es in dem Entsorgungsbetrieb. Foto: Blaulichtzentrale.de / Kevin Lermer

In einem Entsorgungsbetrieb in Backnang bricht am Mittwochabend ein Brand aus. Die Feuerwehr rückt an. Was bekannt ist.











Beim Entsorgungsbetrieb Veolia in der Straße Kuchengrund in Backnang ist am späten Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, verletzt wurde niemand.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, lokalisierte sie den Brand in einer Lagerhalle, wo Altpapier in Flammen stand. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer nach kurzer Zeit gelöscht.

Brand in Backnang: Ursache unklar

Informationen zur Brandursache sowie zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.