Feuer in Asperg: Brand zerstört Wohnung in Mehrfamilienhaus – 20 Personen gerettet

7 Die Feuerwehr ist zu einem Brand in Asperg im Kreis Ludwigsburg ausgerückt. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Ein Feuer hat eine Wohnung in einem Haus in Asperg komplett zerstört. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro aus.











Die Feuerwehr ist am Samstag zu einem Brand in Asperg im Kreis Ludwigsburg ausgerückt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war das Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Moselstraße ausgebrochen. Der Notruf war gegen 14 Uhr in der Zentrale eingegangen.

Die Feuerwehr rettete rund 20 Personen aus dem Gebäude. Darunter zwei Frauen im Alter von 30 und 56 Jahren, die sich in der brennenden Wohnung befanden. Die Einsatzkräfte konnten dem Bericht zufolge das Feuer schnell löschen.

Wohnung ist komplett zerstört

„Das Feuer ist mutmaßlich in der Küche ausgebrochen“, sagte der Sprecher gegenüber unserer Redaktion. „Die Ursache steht noch nicht fest.“ Die Wohnung ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Andere Wohnungen seien nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Stadt Kornwestheim kümmerte sich um eine Notunterkunft für die beiden Frauen. Am Brandort wurde eine Sammelstelle für die Bewohner eingerichtet, die während der Löscharbeiten in Bussen untergebracht wurden.