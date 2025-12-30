1 Die Gaststätte „Albblick“ in Altenriet ist am Sonntag völlig ausgebrannt. Foto: Markus Brändli

Nach dem Brand im Altenrieter „Albblick“ zeigt sich die Dorfgemeinschaft solidarisch: Eine Spendenaktion für den Wirt erzielt in kürzester Zeit großen Erfolg.











Nachdem am Sonntag die Gaststätte „Albblick“ im Altenrieter Kleintierzüchterheim völlig ausgebrannt ist, wurde schon am Montag eine Spendenaktion für den Wirt des völlig zerstörten Lokals ins Leben gerufen. Mit Erfolg: Schon in den ersten 24 Stunden kamen mehr als 20 000 Euro an Spenden zusammen.

Thorsten Rumpp hat die Spendenaktion initiiert. Er ist der Nachbar des betroffenen Gastwirts, den alle nur Aki nennen. Für Rumpp war es wichtig, zügig zu helfen: „Es geht erst einmal um schnelle, unbürokratische Soforthilfe für Aki“, sagt er. Die Gaststätte sei zwar wohl versichert, aber in der Regel dauere es eine Weile, bis die Versicherung zahle – und über die Feiertage sei es ohnehin schwierig, jemanden zu erreichen. Zudem entstehe dem Wirt zusätzlicher Schaden, weil er seine Gaststätte nun vorerst nicht mehr betreiben könne – mit dem Geld aus der Spendenaktion könne er die Ausfälle vorerst finanziell überbrücken.

Altenrieter äußern tiefes Bedauern über Brand in Lokal

Er selbst lebe erst seit etwa einem Jahr in Altenriet, erzählt Rumpp. „Aber ich habe sehr positive Erfahrungen mit Aki gemacht.“ Da ist er offenbar nicht der Einzige. Auf der Facebook-Seite der Gemeinde sind zahlreiche Einträge zu dem Feuer im Vereinsheim – auch Hasenheim genannt – zu lesen, in denen immer wieder tiefes Bedauern sowie große Unterstützungsbereitschaft für den Pächter geäußert wird. Da ist etwa zu lesen: „Ich glaub, ganz Altenriet ist geschockt von dem, was passiert ist. So unendlich schade“ und „Wir wünschen Aki ganz viel Kraft und denken an ihn.“ Oder: „Ich denke, alle Altenrieter sind mit den Gedanken bei Aki!“ Aber auch: „Altenriet ohne Hasenheim...unvorstellbar.“

Innerhalb kürzester Zeit war in den Gesprächen auf der Facebook-Seite die Entscheidung gereift, dass etwas zu tun sei, um Aki zu helfen. Thorsten Rumpp nahm die Sache kurzerhand in die Hand – obwohl er selbst erst seit etwa einem Jahr in Altenriet lebt. „Ich gehöre zur Kategorie: Machen“, sagt Rumpp über sich. Er habe sich eilends über verschiedene Formen des Spendensammelns informiert und sich dann für die Spendenplattform „Gofundme“ entschieden. „Ich habe keine Erfahrungswerte, aber diese Plattform erschien mir sinnvoll“, sagt er.

Spendenaktion bringt mehr als 20 000 Euro in nur einem Tag

Dass über die Spendenplattform innerhalb nur eines Tages schon mehr als 20 000 Euro zusammenkamen, freut Rumpp sehr. Er will die Aktion nun erst einmal laufen lassen, solange Aki das auch wolle: „Jeder Euro zählt“, findet Rumpp. Zumal der Pächter selbst jetzt erst einmal zur Ruhe kommen müsse: „Für ihn ist das alles noch gar nicht greifbar.“

Am Sonntagnachmittag war während der Feier eines 90. Geburtstags ein Feuer in dem Lokal ausgebrochen. Die rund 30 Gäste wurden unbeschadet ins Freie gebracht, doch die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Die Gaststätte brannte völlig aus. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort, ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 450 000 Euro geschätzt.