Feuer in Altbach und Wendlingen: Warum kam es zu den Bränden

1 Bei einem Feuer in Altbach ist der 47-jährige Wohnungsinhaber ums Leben gekommen. Foto: dpa/Kohls

Ein Mann ist bei einem Feuer in Altbach ums Leben gekommen. In einem derzeit leer stehenden Fabrikgebäude in Wendlingen ist durch einen Brand wohl ein Millionenschaden entstanden. Nun muss die Frage nach dem Warum geklärt werden.











Die Nachrichten von tödlichen Bränden im Landkreis Esslingen reißen nicht ab. Nachdem bei einem Feuer am Freitag, 13. Dezember, in Reichenbach zwei Personen ums Leben gekommen waren, forderte ein Unglück am Donnerstag, 26. Dezember, in Altbach ein weiteres Todesopfer.

Noch ist unklar, wie es am Zweiten Weihnachtsfeiertag zu dem Unglück kommen konnte. „Wir sind erst am Anfang. Die Ermittlungen laufen noch“, erklärt Michael Schaal von dem auch für den Kreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidium Reutlingen. Die Leiche des verstorbenen 47-jährigen Mannes werde obduziert. Am gestrigen Freitag seien die kriminaltechnischen Untersuchungen gestartet. Bei einem Brand im Vogelwiesenweg am Donnerstagmorgen gegen 5.51 Uhr hatten die Einsatzkräfte eine männliche Person aus der Brandwohnung geborgen. Doch der 47-jährige Wohnungsinhaber erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Weiter ermittelt wird auch die Ursache des Großbrandes am Montag, 23. Dezember, in Wendlingen. Er könne noch nichts zu den Gründen für das Feuer in einem derzeit leer stehenden Fabrikgebäude sagen, erklärt Manfred Raff, ein weiterer Polizeisprecher. Die Ermittlungen seien aber bereits in der Brandnacht aufgenommen worden. Nach bisherigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden durch das Feuer auf mehrere Millionen Euro.