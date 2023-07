9 Das vordere Haus der Eselsmühle, in dem sich die Mühlenstube und der Hofladen befinden, ist bei dem Brand stark beschädigt worden. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Nach dem Brand der Eselsmühle im Siebenmühlental im Landkreis Esslingen ist die Solidarität groß. Selbst im Internet gibt es bereits Spendenaufrufe.















Die Eselsmühle im Siebenmühlental im Landkreis Esslingen ist ein Kleinod und ein beliebtes Ausflugsziel. Das Ensemble mit Bäckerei, Hofladen, Bio-Restaurant, Biergarten und Event-Location hat viele Fans in der gesamten Region. Die Eselsmühle ist „ein Stück heile Welt“, so werben die Eigentümer für sich im Internet. Doch am Montagmorgen ist ein Stück dieser heilen Welt abgebrannt.