Feuer im Kreis Esslingen: Wiesenbrände lassen sich verhindern – „unbedingt aufpassen“

1 Immer wieder muss die Feuerwehr zu Wiesenbränden ausrücken. Foto: SDMG

Immer wieder hat es zuletzt im Kreis Esslingen auf Wiesengrundstücken gebrannt, erst am Mittwochabend bei Unterensingen. Das lässt sich verhindern, sagt die Feuerwehr.











Link kopiert

Es lässt sich fast schon die Uhr danach stellen: Kaum dass es ein paar Tage lang heiß und trocken ist, taucht im Polizeibericht eine Meldung auf, dass irgendwo eine Wiese gebrannt hat. So mussten die Löschkräfte am Mittwochabend ausrücken, weil bei Unterensingen neben der B 313 an der Zufahrt zu einem Ausflugslokal im Gewann Goldbrunnen ein Feuer ausgebrochen war und sich ausgebreitet hatte.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen zwar bereits erloschen, sodass der Einsatz glimpflich ausging. Es hätte aber auch anders laufen können. Die Ermittlungen zur Brandursache, die der Polizeiposten Wendlingen übernommen hat, laufen zwar noch, in der großen Mehrzahl der Fälle ist der Grund für solche Vorkommnisse allerdings menschengemacht.

Feuerwehrkommandant: Brände entstehen vor allem durch Unachtsamkeit

Oliver Knörzer, der Kommandant der Esslinger Feuerwehr, bittet deshalb inständig darum, „dass die Leute vor allem bei Witterungsbedingungen wie wir sie jetzt gerade haben, unbedingt aufpassen“. In aller Regel würden derartige Brände durch Unachtsamkeit entstehen, fügt er hinzu.

Da werde nach einem gemütlichen Abend der noch heiße Grill unbedacht zurück in die Gartenhütte geräumt. Da würden kleine Feuerchen vor dem zu Bett gehen nicht gelöscht, sondern sich selbst überlassen. Da wird Grünschnitt verbrannt, ohne darauf zu achten, wohin die Funken fliegen. Da werden Autos mit ihren heißen Auspuffanlagen auf trockenen Rasenflächen abgestellt.

Verhaltensregeln auf der Feuerwehr-Homepage

„Das ist alles schon mal da gewesen“, sagt Knörzer und appelliert an den gesunden Verstand und an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen. Zugleich verweist er auf die Homepage der Esslinger Feuerwehr, wo unter dem Reiter „Wissen“ und dem Abschnitt „Brandschutz“ für fast alle denkbaren Fälle Verhaltensregeln und Gefahrenhinweise zusammengefasst sind.

Dass in solchen Fällen, wie jetzt bei dem Brand in Unterensingen oder bei ähnlichen Vorfällen wie jüngst in Kirchheim und Esslingen, immer wieder das Schlagwort „Selbstentzündung“ zu vernehmen ist, weiß der Feuerwehrkommandant sehr wohl. Und er weiß natürlich auch, dass so etwas tatsächlich vorkommen kann. „Aber das passiert wirklich sehr, sehr selten“, betont er.

Mehr Informationen unter: www.feuerwehr-esslingen.de