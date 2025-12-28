Feuer im Kreis Esslingen: Gaststätte in Altenriet brennt

9 Die Feuerwehr setzt zur Bekämpfung eines Brandes in Altenriet auch eine Drehleiter ein. Foto: SDMG

Die Feuerwehr bekämpft am Sonntag einen Brand in einer Gaststätte in Altenriet (Kreis Esslingen). Die Integrierte Leitstelle warnt Anwohner in der Gemeinde vor Rauchentwicklung.











Flammen schlagen aus der Eingangstür des Lokals: Die Einsatzkräfte der Feuerwehren sind in Altenriet gefordert. Dort ist am Sonntagnachmittag ein Brand in einer Gaststätte in der Straße Im Käppele ausgebrochen.

Die Polizei bestätigt den Brand. Nähere Informationen, beispielsweise zum Ausmaß oder möglichen Verletzten, habe man aber noch nicht, teilt Julian Geckeler, Polizist vom Dienst beim zuständigen Polizeipräsidium Reutlingen, mit.

Durch die Fenster des Lokals schlagen die Flammen. Foto: SDMG

Fotos vom Einsatzort zeigen, dass durch Fenster und Türen das Feuer im Innern des Gebäudes deutlich sichtbar ist. Über dem Gebäude und in dessen Umfeld ist eine dichte Rauchwolke entstanden. Die Feuerwehr ist mit Atemschutzgeräten und einer Drehleiter im Einsatz. Auch Kräfte aus dem Landkreis Reutlingen sind hinzugezogen worden.

Warn-App Nina informiert über Rauchentwicklung in Altenriet

Die Integrierte Leitstelle Esslingen informierte Anwohner der umliegenden Siedlungsbereiche über die Warn-App Nina, dass es wegen des Brandes zu Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung komme. Es besteht den Angaben zufolge zwar keine Gefahr, empfohlen wird aber, das betroffene Gebiet zu meiden, Fenster und Türen zu schließen sowie Klimaanlagen und Lüftungen abzustellen.